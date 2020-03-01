Avrupa Birliği'nden sığınmacı açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Türkiye'den Avrupa'ya başlayan sığınmacı akınını 'endişeyle' izlediklerini dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AB'nin Türkiye ile sınırındaki durumu yakından ve endişeyle takip ediyoruz" diye yazdı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Yunan ve Bulgar başbakanlarıyla da sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Von der Leyen, "Bu aşamadaki en önemli önceliğimiz Yunanistan ve Bulgaristan'a tam destek sağlamak. Kara sınırımızda Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) yolu da dahil olmak üzere ek destek sağlamaya hazırız" açıklamasını yaptı.