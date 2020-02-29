Yunanistan: 4 binden fazla kişi sınırı geçmeye çalıştı, 66 kişi gözaltına alındı

Yunanistan Hükümetinin Sözcüsü Stelios Petsas, sınırı geçmeye çalışan 4 bin kişiyi durdurduklarını, 66 kişiyi ise gözaltına aldıklarını söyledi.

Yunanistan hükümetinin sözcüsü Stelios Petsas yaptığı açıklamada, 4.000'den fazla göçmenin Türkiye'den Yunanistan'a geçmesinin engellendiğini ve 66 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Yunanistan Başbakanlığı'ndaki bakanların acil toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Petsas, "Yunanistan organize, kitlesel, sınırlarını ihlal etmek için yasadışı bir girişimin hedefiydi ve buna karşı koydu" dedi.

Petsas, tutuklanan 66 kişiden hiçbirinin Suriye'deki İdlib bölgesinin yakınından gelmediğini sözlerine ekledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 18 bin kişinin sınırlardan geçtiğini, geçen insanların sayısının bugün 25 bini bulacağını söylemişti.

