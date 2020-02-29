Yunanistan: 4 binden fazla kişi sınırı geçmeye çalıştı, 66 kişi gözaltına alındı

Yunanistan Hükümetinin Sözcüsü Stelios Petsas, sınırı geçmeye çalışan 4 bin kişiyi durdurduklarını, 66 kişiyi ise gözaltına aldıklarını söyledi.
soL - Dış Haberler
Cumartesi, 29 Şubat 2020 17:58

Yunanistan hükümetinin sözcüsü Stelios Petsas yaptığı açıklamada, 4.000'den fazla göçmenin Türkiye'den Yunanistan'a geçmesinin engellendiğini ve 66 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Yunanistan Başbakanlığı'ndaki bakanların acil toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Petsas, "Yunanistan organize, kitlesel, sınırlarını ihlal etmek için yasadışı bir girişimin hedefiydi ve buna karşı koydu" dedi.

Petsas, tutuklanan 66 kişiden hiçbirinin Suriye'deki İdlib bölgesinin yakınından gelmediğini sözlerine ekledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 18 bin kişinin sınırlardan geçtiğini, geçen insanların sayısının bugün 25 bini bulacağını söylemişti.
Cumartesi, 29 Şubat 2020 10:32
AKP'nin sınıra sürdüğü göçmenlerin yaşadıkları böyle görüntülendi
AKP'nin İdlib saldırısının ardından aldığı kararla Edirne sınırına sürülen göçmenler, sınırda Yunanistan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

İdlib’deki hava saldırısının ardından Avrupa Birliği sınırına gönderilen göçmenler, Edirne sınırında Yunanistan güvenlik güçleriyle çatışıyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacılar, Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

Yunan askerleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor.

Göçmenlerin Edirne sınırında yaşadıkları muhabirimiz tarafından böyle görüntülendi:


 

 