Sığınmacı haberi için Edirne'de olan iki muhabir gözaltına alındı

Mezopotamya Ajansı muhabiri İdris Sayılgan ve Naci Kaya gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı muhabirleri İdris Sayılgan ve Naci Kaya mültecilerin sınırı geçişlerini takip etmek için gittikleri Edirne’de gözaltına alındı.

Edirne’ye bağlı Pazarkule ilçesinde çekim yaptıkları sırada gözaltına alınan Sayılgan ve Kaya, Edirne Merkez Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.ü

Saat 15.00’dan beri gözaltında tutulan Sayılgan ve Kaya’nın gözaltı gerekçesi ise “Yasaklı bölgede çekim yapmak” olduğu ifade edildi.

Sayılgan ve Kaya’nın dışında başka gazetecilerin de gözaltında olduğu belirtildi.