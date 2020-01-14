İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yine iş başında

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü öğrencilerin örgütlü tepkisi ve büyüyen kamuoyu baskısı sonrası yemekhane zammından geri adım atmış olsa da, öğrencilerin sabah kahvaltısından kısmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda öğrencilerin indirimli yemek haklarını tek öğüne indiren ve kahvaltı öğününü tamamen kaldıran İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilerin yan yana gelerek verdikleri mücadele sonucunda geri adım atmış ve düzenlemeden vazgeçmişti.

Eylemlerin devam ettiği süreç içerisinde polisin dilekçe vermek isteyen öğrencilere yönelik saldırısı ve İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin intiharı ise hala akıllarda tazeliğini koruyor.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü öğrencilerin örgütlü tepkisi ve büyüyen kamuoyu baskısı sonrası geri adım atmış olsa da öğrencilerin sağlıklı beslenme imkanlarını farklı yollardan kısıtlamaya devam ediyor.

Öğrencilere kahvaltı olarak sunulan öğünde sıklıkla bir kase çorba ve bir bardak çay “kahvaltı” adı altında servis ediliyor. Öğreciler ise çorbanın maaliyetinin düşük olması sebebiyle Rektörlüğün böyle bir menü belirlediğini iddia ediyor. Üstelik Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’nın sitesinde yayımladığı verileri göre bu menü 1000 kalorilik bir besin sağlıyor. Öğrenciler ise bunun mümkün olmadığın iddia ediyor. Yine sitede yayımlanan verilere göre çay+çorbadan oluşan bu menünün son yedi gün içerisinde üç kez sunulmuş olduğu görülüyor.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Rektörlüğün ikircikli tavrının farkında olduklarını ve ilerleyen süreçte başta yemek hakları olmak üzere diğer haklarını da kazanmak adına her alanda mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.