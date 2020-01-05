Üniversite öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi

Ailesinin 3 gün önce kayıp ilanı verdiği İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin yaşamına son verdiği anlaşıldı. Hem çalışıp hem okuyan Ünli, bir süredir işsizdi ve iş arıyordu.
soL - Haber Merkezi
Pazar, 05 Ocak 2020 12:49

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi.  Ailesinin Ünli için 3 gün önce kayıp ilanında bulunduğu ortaya çıktı.

Ünli'nin yaşamını yitirmeden önce twitter hesabına sabitlediği yazı ile "yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var" paylaşımı ölümünün ardından gündeme yerleşti. İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yine sosyal medya kanallarından Ünli'nin yazdıklarını paylaşarak, "Hakkımızı, haklarımızı alacağız. Aynı sıralarda oturduğumuz bir arkadaşımızın daha kirli düzeninize kurban edilmesine izin vermeyeceğiz!" diye yazdı.

 

Ünli'nin hem çalışıp hem okuduğu ve bir süredir iş aradığı da öğrenildi. Sosyal medyada Ünli'nin okurken iş araması da tepki çekti.

TÜRKİYE KOMÜNİST GENÇLİĞİ: BU KAHROLASI DÜZENİ ALAŞAĞI ETME HAKKI...

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de Sibel Ünli'nin yaşamını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı. TKG açıklamasında, "Gençliğe patronların üniversitelerinde, liselerinde, imam hatiplerinde yer yok. Gençliğe özgürce sokaklarda dolaşma, giyinme, yaşama hakkı yok. Ancak sıra arkadaşlarımızı intihara sürükleyen bu kahrolası düzeni alaşağı etme hakkını onlardan almadık" denildi.

SINIF ARKADAŞLARINDAN MESAJ VAR

İstanbul Üniversitesi Edebiyat ve Ülke Atölyesi de, kaybettikleri sınıf arkadaşları için açıklama yayımladı. Açıklamada, Ünli'nin kaybıyla sarsıldıklarını söyleyen arkadaşları, ümitsizliğin pençesine düşmüş tüm sıra arkadaşlarına böyle seslendi: "Seçeneksiz değilsiniz, gelin umudu birlikte örelim."


 