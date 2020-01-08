VİDEO | Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri yemekhane zammına karşı dilekçe verdi

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri bugün rektörlüğe dilekçe vererek yemekhane zammının geri çekilmesini talep etti.

Gebze Teknik Üniversitesi Spor ve Kültür Dairesi Başkanlığı’nın aldığı kararla okulun lisans öğrencisinin öğle yemeği ücreti 3 TL’den 3,75 TL’ye, yüksek lisans öğrencisi öğle yemeği ücreti ise 4 TL’den 5,50 TL’ye yükseltilmişti.

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri bugün yemekhane zammının geri alınması için buluşup rektörlüğe yürüyüş gerçekleştirdi. Rektörlük önünde haklı taleplerini dile getiren öğrenciler sonrasında yemekhane zammına itiraz dilekçelerini rektörlüğe teslim etti.

Geçtiğimiz günlerde yemekhane zamlarının geri alınması için mücadele eden ve kazanan İstanbul Üniversitesi öğrencilerini hatırlatan Gebze Teknik öğrencileri, 'Bir araya gelip mücadele etmeyi öğrendik, haklı talebimiz için mücadele edeceğiz'' dedi.