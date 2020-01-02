VİDEO | İÜ öğrencileri yemekhane zammına karşı rektörlüğe itiraz dilekçesi verdi

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler, yemekhanelerden kahvaltıların kaldırılmasına ve indirimli öğün sayısının bire düşürülmesine karşı yürüyüş düzenledi. Öğrenciler bugün rektörlüğe dilekçe vererek söz konusu kararın geri çekilmesini talep etti. Polis diğer kampüslerden gelerek Merkez Kampüsü önünde buluşan öğrencilere müdahale ederek okula girmelerini engelledi.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yemek haklarının bir öğünle sınırlandırılmasına yönelik tepkilerini sürdürüyor. Öğrenciler bugün rektörlüğe dilekçe vererek söz konusu kararın geri çekilmesini talep etti.





Geçtiğimiz günlerde yemek hakları için okul önünde basın açıklaması yapan öğrenciler, bugün rektörlüğe dilekçelerini sunmak için bir araya geldiler.

Beyazıt'taki Merkez Kampüs'te okuyan öğrenciler diğer kampüsten gelen arkadaşlarını karşılamak için ana kapı önüne geldiler. Ancak özel güvenlik ve polis dilekçe vermek için gelen öğrencileri içeri almadılar.

Sonrasında ana kampüs içerisinde dilekçelerini veren öğrenciler içeriye alınmayan öğrencilerle esnaf yemekhanesinde buluştu. Öğrenciler burada yemek haklarının sınırlanmasını, zamları ve dilekçe haklarının kullandırılmamasını protesto ettiler.

Kampüsün Beyazıt'taki ana giriş kapısı önünde toplanan öğrencilere, özel güvenlikçiler kapıyı açmadı. Rektörlüğe dilekçe vermek istediğini belirten öğrenciler kapıyı salladı.

​Polis müdahalesinde gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.