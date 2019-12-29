Kayı İnşaat işçilerine patrondan tehdit

Kayı İnşaat'ın Litvanya şantiyesinde grevde olan işçiler, patron tarafından tehdit edildi. İşçiler, 'Greve devam ederseniz yemek verilmeyecek, barınma yerleri sökülecek' diyen patrona maaşlarını alana kadar greve devam edeceklerini söyleyerek yanıt verdi.

Kayı inşaatın Litvanya'da yapımını üstlendiği stadyum şantiyesinde çalışan işçiler, grevlerinin 3. gününde video ile seslendi.





Yaptıkları açıklamada işçiler, şirket temsilcilerinin maaşlarını ödeyeceklerine dair bir dönüş olmadığını, aksine greve devam etmeleri durumunda salı günü yemeklerin kesileceği ve yatacakları konteynerlerin söküleceği tehditlerinde bulunduklarını belirtti.

İşçiler, Litvanya'daki hakları çerçevesinde iş sözleşmesi yapıldığını, şirketin kendilerini ülkeye çağırdığını ve zaman kazanmak için bu teklifi yaptıklarını anlattı.

Stadyumun yapıldığı belediyenin yetkililerinden işçilere yapılan bilgilendirmeye göre, Kayı İnşaat şirketine ödemelerin belediye tarafından yapıldığı, şirketin alacaklarının büyük çoğunluğunun ödendiği, işçilerin alacağı maaşlarını şirketin vermesi gerektiği söylendi.

İşçiler maaşlarını alana kadar grevlerine devam edeceklerini belirtiyor.

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