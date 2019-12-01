Maaşları ödenmeyen Kayı İnşaat işçileri greve başladı

Kayı İnşaat’ın Cezayir’deki Bechar Askeri Hastane projesinde çalışan ve bir senedir maaşları ödenmeyen işçiler, greve başladı. 28 Kasım'dan bu yana greve yapan işçiler, maaşlarını alana kadar direnişi sürdüreceklerini açıkladı.

Kayı İnşaat’ın Cezayir’de Mayıs 2016 tarihinden itibaren yürüttüğü Bechar Askeri Hastane projesinde çalışan işçilerin maaşları bir senedir ödenmiyor. 28 Kasım'dan bu yana greve başlayan işçiler, Cezayir’deki firmanın kampında maaşlarını almak için bekliyor.

ERDOĞAN ÖDÜL VERMİŞTİ

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile temasa geçen bir işçi, 5 ayda bir defa ücretli izin verdiklerini ve ancak böylelikle ailelerini görebildiklerini belirtirken, Kayı İnşaat’ın kendilerine sigorta dahi yapmadığını söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödül verilen Kayı İnşaat’ın Bechar Askeri Hastanesi’nde çalışan ve “Emeğimizin karşılığını istiyoruz” diyen işçiler maaşları ödenene kadar grevi sürdüreceklerini dile getirdi.

KAYI İNŞAAT'IN SUÇ DEFTERİ KABARIK

Cezayir’de onlarca projede taşeron olarak iş alan Kayı İnşaat, neredeyse her şantiyesinde işçilerin maaş ödenmemesi şikayetleri üzerine greve çıkmaları ile tanınıyor. Sadece Cezayir değil şirketin Etiyopya, Irak, Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan ve Bulgaristan gibi ülkelerdeki şantiyelerinde de hakları için işçiler iş bırakırken, şirket AKP'nin girdiği her ülkede yeni işler almaya da devam ediyor.

Kayı İnşaat, 2012 senesinde Esenyurt’taki Marmara Park Alışveriş Merkezi’nin şantiyesinde işçi yatakhanelerinde çıkan yangın sonucu 11 işçinin yanarak can verdiği iş cinayeti ile gündeme gelmişti.

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