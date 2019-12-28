Litvanya'da Patronların Ensesindeyiz Ağı Kayı İnşaat İşçi Komitesi kuruldu

Grevlerinin ikinci gününde olan Litvanya'daki Kayı İnşaat işçileriyle Patronların Ensesindeyiz Ağı, Kayı İnşaat İşçi Komitesi'ni kurma kararı aldı.

Litvanya'da Kayı İnşaat çalışanları Patronların Ensesindeyiz Ağı'yla Kayı İnşaat İşçi Komitesi'ni kurdu. Litvanya'daki işçiler ücretlerini alamadıkları için dün greve çıkmışlardı. Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, ailelerinin aylardır perişan durumda olduğunu ve ücretler ödenene kadar grevi sürdüreceklerini söyledi.

Darius ve Grenas Stadyum inşaatı için Mart ayında Litvanya’ya giden işçiler, ücretlerin ödenmemesi ve verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle Türkiye’de kalan ailelerine de aylardır para gönderemiyor. Dün şantiyede başlattıkları eylemi Kaunas sokaklarına taşıyan işçiler, şehir merkezine doğru yürüyüş gerçekleştirmişlerdi.

Grevdeki işçiler, Patronların Ensesindeyiz Ağı'yla Kayı İnşaat İşçi Komitesi'ni kurduklarını şöyle duyurdu:

Bizler,

Litvanya’nın Kaunas şehrinde, Kayı İnşaat tarafından yürütülmekte olan stadyum inşaatı projesinde çalışan, dün itibari ile maaşlarımızı almak için greve başlayan, 52 inşaat işçisiyiz. Bugün grevimizin 2. günündeyiz.

Mart ayında Litvanya'ya çalışmaya geldik. Litvanya’ya gelirken, üç aylık ücretimizin içeride tutulacağını ama ailelerimize her ay 500'er Avro tutarında mutfak parası gönderileceği söylenmişti.

Ama ilk altı ay hiç para alamadık, ailelerimize de para gönderilmedi. Altı ayın ardından 500 avro verildi ve şu ana dek toplam 2000 avro civarı para alabildik. Son olarak yılbaşında yüklü bir ödeme alacaklarını ve ödemelerin yapılacağını söylemişlerdi. O ödemeyi aldılar ama bizim hakkımızı ödemek yerine İstanbul’a gönderdiler.

Aylardır çalışıp alnımızın terini alamıyoruz, ailelerimize beş kuruş para gönderemiyoruz. Bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Kayı patronu bizden gasp ettiği paralarla yaşarken, biz ailelerimiz ne yiyor, evi ısıtabiliyor mu, faturalar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz.

Bizler işçiyiz. Alın terimizle hayatımızı geçindiriyoruz. Kayı patronunun ailelerimize ve biz işçilere yaptığı bu onur kırıcı davranışa boyun eğmiyoruz. Bunun için Kayı İnşaat İşçi Komitesini kurduk. Hakkımız olan maaşlarımızın tamamının acilen ödenmesini istiyoruz. Alana kadarda mücadele edeceğiz.

Biliyoruz ki bizim gibi birçok Kayı işçisi aynı durumu yaşıyor. Sorunlarımızın çözümünün birlikte hareket etmekten geçtiğini biliyoruz.

Kayı işçileri haklarını kazanacak.

Patronların Ensesindeyiz Ağı

Kayı İnşaat İşçi Komitesi



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