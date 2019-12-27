Kayı İnşaat’ın Litvanya şantiyesinde grev başladı

Litvanya’da Kayı İnşaat tarafından yürütülmekte olan stadyum inşaatı projesinde çalışan işçiler, dokuz aydır ücret alamadıkları gerekçesiyle bu sabah greve başladı. Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, ailelerinin aylardır perişan durumda olduğunu ve ücretler ödenene kadar grevi sürdüreceklerini söyledi.

Litvanya’nın Kaunas şehrinde, Kayı İnşaat tarafından yürütülmekte olan stadyum inşaatı projesinde çalışan 52 işçi bu sabah itibariyle greve başladı. Darius ve Grenas Stadyum inşaatı için Mart ayında Litvanya’ya giden işçiler, ücretlerin ödenmemesi ve verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle Türkiye’de kalan ailelerine de aylardır para gönderemiyor. Şantiyede başlayan eylemi Kaunas sokaklarına taşıyan işçiler, halkın da desteğini alarak, şehir merkezine doğru yürüyüşe geçtiklerini bildirdi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan inşaat işçileri şirketin ödemelere dair verdiği sözleri tutmadığını belirterek “Litvanya’ya gelirken, üç aylık ücretimizin içeride tutulacağını ama ailelerimize her ay 500er avro tutarında mutfak parası gönderileceği söylenmişti. Ama ilk altı ay hiç para alamadık, ailelerimize de para gönderilmedi. Altı ayın ardından 500 avro verildi ve şu ana dek toplam 2000 avro civarı para alabildik. Son olarak yılbaşında yüklü bir ödeme alacaklarını ve ödemelerin yapılacağını söylemişlerdi. O ödemeyi aldılar ama bizim hakkımızı ödemek yerine İstanbul’a gönderdiler” dedi. Türkiye’de kalan ailelerinin perişan olduğunu söyleyen işçiler, pek çok ailenin elektriğinin, suyunun kesildiğini, icralık olan, tefeciye düşen aileler olduğunu belirtti.

Stadyum inşaatının yaklaşık 1,5 yıl sonra tamamlanacağını söyleyen işçiler, şantiyede şu anda barınma ve yemek koşullarında bir sorun olmadığını ancak grevi sürdürmeleri durumunda, elektrik, su ve yemeğin kesileceği yönünde tehditler aldıklarına dikkat çekti.

Kayı İnşaat’ın Cezayir şantiyesindeki işçiler de ücretlerin ödenmediği gerekçesiyle 28 Kasım günü greve başlamıştı.

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