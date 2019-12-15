Kayı işçilerinin grevi 18. gününde

Cezayir’de 12 aydır maaş alamayan Kayı İnşaat işçilerinin grevi 18. gününe girdi. İşçilerin grevi, Kayı patronunun işçileri oyalama çabalarına rağmen devam ediyor. İşçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ilettikleri görüntülerde hep bir ağızdan haykırıyorlar: “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız!”
Cezayir'de 12 aydır maaş alamayan işçilerin grevi 18. gününde Kayı patronunun işçileri oyalamalarına rağmen devam ediyor. İşçiler hep bir ağızdan haykırıyorlar: İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız!
Kayı işçileri haklarını alacak!#Kayıgrevi pic.twitter.com/FCg1xS7IW8
— patronlarinensesindeyiz (@pensendeyiz) December 15, 2019