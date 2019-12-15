Kayı işçilerinin grevi 18. gününde

Cezayir’de 12 aydır maaş alamayan Kayı İnşaat işçilerinin grevi 18. gününe girdi. 'İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız!' diyen Kayı işçileri mücadeleye çağırdı.
soL - Patronların Ensesindeyiz
Pazar, 15 Aralık 2019 20:26

Cezayir’de 12 aydır maaş alamayan Kayı İnşaat işçilerinin grevi 18. gününe girdi. İşçilerin grevi, Kayı patronunun işçileri oyalama çabalarına rağmen devam ediyor. İşçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ilettikleri görüntülerde hep bir ağızdan haykırıyorlar: “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız!”