Maaşları ödenmeyen Kayı İnşaat işçilerinin grevi 5. gününde

Kayı İnşaat’ın Cezayir’deki Bechar Askeri Hastane projesinde çalışan ve bir senedir maaşları ödenmeyen işçiler, grevlerinin beşinci gününde grev günlüklerini paylaştılar ve işverenin kendileriyle pazarlık yapmaya başladığını söylediler.

Kayı İnşaat'ın Cezayir'deki Bechar Askeri Hastane projesinde çalışan işçilerin grevleri 5. gününde devam ediyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan işçiler grev günlüklerini paylaşırken, grevin gündeme gelmesinin ardından işverenin işbaşı yapmaları için pazarlık yapmaya çalıştığını belirttiler.

İşçiler kararlarından dönmeyeceklerini ve 12 aylık ödenmeyen maaşlarını en kısa sürede almak istediklerini söylediler.

Projede çalışan 90 Türkiyeli, 100 Vietnamlı ve yaklaşık 25 Pakistanlı işçi halen grevde. Bölgede farklı şantiyelerden de grev haberlerini duyduklarını ifade eden işçiler, Kayı İnşaat'ın senelerdir kendilerini sözleşmesiz çalıştırdığını, artık şirketin tüm şantiyelerinde çalışan işçilerin de bu hukuksuzluk ve haksızlıklara boyun eğmeme kararı aldıklarını söylüyor.



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