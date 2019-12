Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Ağı, Kayı İnşaat önünde eylem yaptı

Kayı İnşaat’ın Cezayir’deki projelerinde çalışan ve bir yıldır maaşları ödenmeyen işçiler, grevlerinin birinci haftasında Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Ağı ile birlikte holdingin Gayrettepe'de bulunan binası önünde eylem yaptı. Cezayir'deki işçilerin yolladığı mesajın da okunduğu eylemde, işçiler bu gidişata dur diyeceklerini açıkladı.

Kayı İnşaat’ın Cezayir’deki Bechar ve Ouargla Askeri Hastane projelerinde çalışan ve bir yıldır maaşları ödenmeyen işçiler, 28 Kasım'dan bu yana grev yapıyor.

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Ağı bugün Kayı İnşaat Holding'in İstanbul Gayrettepe'de bulunan binası önünde eylem yaptı. Maaşlarını alana kadar direnişe devam edeceklerini vurgulayan işçiler, mücadeleyi büyütmeye çağırdı. Eylem esnasında Cezayir'deki işçilerin yolladığı mesaj da okundu.

Eylemde "Kayı işçisi kazanacak, patron kaybedecek", "Kayı İşçisi yalnız değildir", "Zafer direnen Kayı inşaatı emekçilerinin olacak", "Boyun Eğme, emeğine sahip çık" ve "Patronların Ensesindeyiz" sloganları atıldı. Öğle yemeğinde olan başka işyeri çalışanları tarafından ve geçen arabalardan da eyleme alkışlarla destek verildi.

Açıklama şu şekilde:

"Kayı inşaatın Cezayir'deki hastane şantiyesinde çalışan 150'ye yakın inşaat işçisi, emeklerinin karşılığı olan maaşları için bir haftadır grev yapıyor.

Cezayir'de Bechar ve Ouargla Askeri Hastane inşaatında çalışan 150 işçiye 12 aydır maaş vermeyen Kayı İnşaat firması, işçilerin emeğini gasp etmiştir. Kimisi iş bulamadığı için, kimisi borçlarını ödemek için, ailelerinden ve memleketlerinden uzakta çalışmaktadırlar. Bu düzen insanların en temel insani hakkı olan çalışma hakkını ellerinden alıyor. İnşaat sektöründe işi olana sigorta yapılmıyor, iş güvenlik önlemleri alınmıyor, yemekleri insan sağlığına uygun olmuyor, iş cinayetlerine kurban gidiyor.

Bu gidişata dur diyoruz!

Patronların Ensesindeyiz ağı olarak işçilerin alın terinin, emeğinin gasp edilmesini kabul etmiyoruz. Patronların krizi fırsat bilip işçilerin hakkına saldırmasına izin vermemek, bütün iş kollarında işçileri yan yana getirmek, örgütlü olmalarını sağlamak için mücadeleyi büyütüyoruz.

KAYI İNŞAAT'IN SİCİLİ KABARIK: 11 İŞÇİ YANARAK CAN VERMİŞTİ

Sevgili arkadaşlar,

Cezayir'de Kayı patronunun işçilere yaptığı, ülkedeki işsizliği fırsat bilip emekçilerin haklarını gasp etmektir. İşçilerin evine ekmek parası götürme zorunluluğundan faydalanmaktır. 1 yıldır işçiye maaş vermeme cesaretini gösteren Kayı patronunun bu cesareti nereden aldığını çok iyi biliyoruz. Bugün 1 haftasını dolduran Kayı işçilerinin grevi bu utanmazlığa meydan okumadır, mücadele ederek örgütlenerek hakkımı alacağım demektir.

Dostlar, Kayı İnşaatın sicili kabarık... 2012 senesinde Esenyurt’taki Marmara Park Alışveriş Merkezi’nin şantiyesinde işçi yatakhanelerinde çıkan yangın sonucu 11 işçinin yanarak can verdiği iş cinayeti ile gündeme gelmişti. Kayı İnşaat Cezayir’de onlarca projede taşeron olarak iş aldı ve neredeyse her şantiyesinde işçilerin maaş ödenmemesi şikayetleri üzerine greve çıkmaları ile tanınıyor. Sadece Cezayir değil Etiyopya, Irak, Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan ve Bulgaristan gibi ülkelerdeki şantiyelerinde de işçiler hakları için iş bırakmak zorunda kalırken, AKP iktidarının girdiği her ülkede yeni işler almaya da devam ediyorlar. Kayı işçilerine 12 ay maaş verilmeyen projeye ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ödül verilmişti. İktidar tarafından Kayı firmasının payına ödül düşüyor, Kayı işçisine ise ücretlerinin gasp edilmesi... Bu düzen patronların düzeni, siyasi iktidarla ilişkileri her zaman iyi tutmak, bu iktidarla kurulan ilişkiler sayesinde yeni rant alanlarıyla zenginleşmek patronların payına düşense, işçilerin payına ölüm, işsizlik, hayat pahalılığı, zam düşüyor. Bu düzen tükenmiştir, emekçilere umut vaat etmemektedir.

Dostlar, Kayı işçilerinin talepleri bir an önce hakları olan ücretlerinin hesaplarına yatırılmasıdır. Kayı işçilerinin bu haklı mücadelesi bütün işçilere umuttur. Seramikçisi, sıvacısı, mühendisi, mimarı hep birlikte hakları için Kayı patronuna karşı direniyorlar ve elbet kazanacaklar."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

