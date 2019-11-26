Uluslararası Af Örgütü: İran'da 143 kişi yaşamını yitirdi

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada İran genelinde patlak veren protestolarda 143 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, uluslararası kamuoyundan İran devletinin can kayıplarına yol açan aşırı güç kullanımını kınaması istendi.

Uluslararası Af Örgütü, İran'daki eylemlerle ilgili yazılı açıklama yaparak, neredeyse tamamı ateşli silahlarla olmak üzere 143 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada, bir kişinin atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenerek, bir kişinin de aldığı darbe üzerine yaşamını yitirdiği belirtildi.

Örgüt ölü sayısının daha fazla olduğuna inandığını söylerken, araştırmaların ve incelemelerin sürdüğünü de aktardı.

Ayrıca teyit edilen görüntülerde, bazı göstericilerin, güvenlik güçleri tarafından kısa mesafeden ve binaların çatılarından hedef alındığının görüldüğü de belirtildi.

Hazırlanan raporlarda, İran makamlarının göstericilerin cansız bedenlerini ailelerine vermediği ve güvenlik güçleri tarafından morgdan çıkarılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü de yer aldı.

İran'daki gösteriler, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından başlamış ve ülkenin birçok kentine yayılmıştı.