ABD'den İran’a yeni yaptırımlar

İran’da 1979 yılında ABD Büyükelçiliği’nin işgal edilmesinin yıldönümü kutlanırken ABD ülkeye yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’le bağlantılı olduğu gerekçesiyle 9 İran vatandaşını yaptırım listesine ekledi.
Listede Hamaney’in oğlu Mujtaba Hamaney, özel kalemi Muhammed Muhammedi Golpayegani ve İran yargı erki başkanı İbrahim Reisi de yer aldı.
ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yaptırım listesine alınan kişilerin “rejimin geniş ölçekteki kötücül davranışlarıyla bağlantılı” olduğu iddiasına yer verildi.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da en son İran’da görüldüğünü öne sürdüğü eski FBI ajanı Robert Levinson’ın nerede olduğu konusunda bilgi vererek ABD’ye dönmesini sağlayacak kişilere 20 milyon dolarlık ödül vereceğini duyurdu.
İran bugün nükleer kapasitesini artırdığını açıklamıştı. Hamaney de dün yaptığı açıklamada ABD ile müzakerelerin sözkonusu olmadığını söylemişti.