Tunus’ta İhvancı Meclis Başkanı’nın Erdoğan’la görüşmesi tartışmalara yol açtı

İhvan hareketinin Tunus kolu olarak bilinen Nahda Hareketi’nin Genel Başkanı ve Tunus Meclis Başkanı Raşid Gannuşi'nin Türkiye'de Erdoğan’la yaptığı kapalı toplantı ülkesinde tepkiyle karşılandı.

Tunus Meclis Başkanı Raşid Gannuşi, Türkiye’ye gelip AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından “ulusal güvenliği tehlikeye atmakla” suçlandı.

Gannuşi’nin Türkiye ziyaretinin ardından Tunus’ta faaliyet gösteren Özgür Anayasa Partisi başkanı Abeer Musa yaptığı basın toplantısında, Gannuşi’nin Erdoğan ile kapalı bir toplantı yaptığını ve bunun kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Ganuşi'nin partisi Nahda Hareketi, İhvancıların Tunus kolu olarak biliniyor.

Marbuta Haber’in yayımladığı yazıya göre Gannuşi’nin, Tunus Ulusal Güvenlik Meclisi toplantısının hemen ardından Erdoğan ile bir araya geldiğini belirten Abeer Musa şöyle devam etti:

“Gannuşi, Tunus’un izleyeceği yolu ve askeri planlarının konuşulduğu Ulusal Güvenlik Meclisi toplantısının ardından Erdoğan ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Tunus ulusal güvenliği tehlike altındadır.”

Özgür Anayasa Partisi lideri Tunus anayasasının ve kanunlarının bu tür ziyarete izin vermediğini belirterek Gannuşi’den güvenoyunun çekilmesi çağrısı yaptı.

Gannuşi’nin meclis başkanı seçilmesinin ardından Nahda Hareketi'nin hükümet kurma görevi verdiği Habib Cemeli başarısız olmuş ve meclisten güvenoyu alamamıştı. Bundan birkaç saat sonra, Gannuşi’nin Tunus’ta resmi olarak ilan edilmeyen Türkiye ziyareti birçok tarafın tepkisini çekti.

LİBYA VURGUSU

Nahda Hareketi sözcüsü bu ziyaretin önceden belirlenmiş bir ziyaret olduğunu ve Gannuşi’nin Nahda Hareketi lideri sıfatıyla Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirtti.

Tunus’un Kalbi Partisi üyesi parlamenter Zuheyr Mahluf ise yaptığı açıklamada bu ziyaretin bir hata olduğunu ve Gannuşi’nin ziyaretinin, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac’ın Türkiye’ye gitmesini takip etmesinin şüpheleri arttırdığını söyledi.

Demokratik Hareket Kitlesinin vekillerinden olan Monjee Rahve yaptığı açıklamada bu ziyarette Katar-Türkiye eksenini ilgilendiren toplantılar yapıldığını ve Libya krizinin de konuşulduğu toplantılara İhvan’ın küresel düzeyde tanınan isimlerinin de katıldığını söyledi.

LİBYA TEZKERESİ PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan dün Tunus'ta Türkiye'nin Libya iç savaşına müdahalesi protesto edildi.