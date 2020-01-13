Libya'daki UMH'den BMC'ye milyonlarca avroluk ödeme

Libya'daki Trablus merkezli hükümet, bir Türk şirketine lojistik hizmetleri karşılığında yaklaşık 600 milyon avro ödeme yaptı.

Libya'da Türkiye ve Katar destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başta Ethem Sancak'a ait BMC olmak üzere çok sayıda Türk silah şirketinden alım yaptığı biliniyor.

Bu silah alımlarında Bayraktar tipi insansız hava araçları ve Kirpi model zırhlılar öne çıksa da 'lojistik hizmetleri' de Trablus merkezli hükümetin fazlaca para harcadığı kalemlerden biri olarak göze çarpıyor.

Rusya Federal Haber Ajansı'nın (RIAFAN) aktardığı bölgelere göre, Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş.'ye (SSTEK) 'lojistik hizmetleri' karşılığında 13 Mayıs ve 3 Kasım 2019 tarihleri ​​arasında toplam 570 milyon avro para aktarıldı.

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın imzasının da yer aldığı belgelerde, SSTEK'e yapılan ödemeler şu şekilde:

- 13 Mayıs 2019: 161.118.200,00 avro,

- 2 Haziran 2019: 70.438.940,00 avro,

- 15 Temmuz 2019: 169.885.685,20 avro,

- 3 Kasım 2019: 169.000.000,00 avro.

Öte yandan RIAFAN'ın haberinde, merkezi Beştepe'de bulunan SSTEK'in yüzde 55'lik hissesinin BMC'ye ait olduğu bilgisi veriliyor.

