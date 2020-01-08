Tunus, Türkiye'den Libya'ya giden silahlara el koydu

Tunus İçişleri Bakanlığı, Türkiye'den geldiği belirlenen silahlara el koydu.

Tunus İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyinde, Türkiye'den Libya'ya giden bir miktar silahın ele geçirildiğini açıkladı.

Tunus merkezli Şems FM'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı sözcüsü Haled el-Hayuni, “Tunus'un güneyinde, özellikle Medenine'nin Bani Haddaş bölgesinde ele geçirilen silahlar Türkiye'den Libya'ya gidiyordu. Silahlar Tatauine bölgesinden Feriana'ya ulaştırılmak için Kasserine'den geçirilmeye çalışıldı” dedi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı dün, Türkiye'nin müdahalesi de dahil olmak üzere Libya'daki herhangi bir yabancı müdahalenin karşısında olduklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Raçida El-Nif, “Tunus, herhangi bir tarafın topraklarını Libya çatışmasına müdahale etmek için kullanmasını kategorik olarak reddetmekte" demişti.

