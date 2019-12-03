Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Zirve sırasında çözemeyebiliriz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO’nun Baltık planı konusunda Türkiye ile yaşanan anlaşmazlığın Londra’daki zirvede çözülemeyebileceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Baltık planını veto etmesine ilişkin sorunun Londra’daki zirvede çözülemeyebileceğini söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün başlayan NATO'nun 70’inci kuruluş yıldönümü toplantıları öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile kahvaltıda bir araya gelen Stoltenberg, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Baltık planı konusundaki sorunun zirve sırasında çözülüp çözülmeyeceğine ilişkin soruya NATO Genel Sekreteri, “Buna söz veremem, ama söyleyebileceğim şu ki bu konu üzerinde çalışıyoruz. Ancak bu NATO’nun Baltık ülkelerini savunmak için bir planı olmadığı anlamına gelmez” diye yanıt verdi.

NATO’ya ABD’nin hâlâ güçlü bir desteğinin olduğunu söyleyen Stoltenberg, NATO’nun “kötü söylemle” karşılaşmasına rağmen “sağlam bir temeli” olduğunu öne sürdü.

