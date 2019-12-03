NATO zirvesi öncesi Türkiye Barış Komitesi'nden açıklama

Türkiye Barış Komitesi, Londra'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde bir açıklama yayımlayarak, zirveyi protesto etti. Açıklamada, NATO'nun, siber uzay dahil yeni müdahale alanlarının tartışılacağı zirve üzerinden Türkiye'nin dış politikasındaki samimiyetsizlik eleştirildi.

Londra'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde açıklama yayımlayan Türkiye Barış Komitesi, NATO'nun kirli tarihini hatırlattı. Zirvede NATO'nun müdahale alanları ve biçimleri üzerine yeni kararlar alınacağını söyleyen Komite'nin açıklamasında "Gerçek bir antiemperyalist politika, öncelikle NATO'dan çıkılmasını gerektiriyor" denildi.

Türkiye Barış Komitesi'nin açıklaması şöyle:

NATO'nun 70. yılında, üye ülkelerin devlet ya da hükümet başkanları Londra'da yapılan zirvede bir araya geliyor. Bu 70 yıl boyunca, üyelerin aralarındaki bazı çelişkilere, anlaşmazlıklara karşın NATO, emperyalizmin en önemli savaş örgütü olma özelliğini korudu.

Sovyetler Birliği'nin başını çektiği sosyalist sisteme karşı kapitalizmin bir aracı olarak kurulan NATO, bu ülkenin tarihe karışmasının ardından, kimilerinin iddia ettiğinin aksine, emperyalizm için son derece önemli işlevleri yerine getirmeye devam etti. Emperyalizmin Doğu Avrupa ve Ortadoğu'ya dönük müdahaleleri, NATO'nun aracılığıyla gerçekleşti. Yugoslavya, Afganistan, Libya gibi ülkeler bu kanlı savaş örgütünün hedefi oldu ve on binlerce masum insan yaşamını yitirdi.

Milyonlarca insanın açlık ve yoksullukla boğuşmaya devam ettiği günümüz dünyasında, yeni üyelerle genişlemeyi sürdüren örgüte halen dahil olan ülkelerin silah harcamaları 1 trilyon dolar sınırına dayanmış durumda.

Londra'daki zirvede, NATO'nun müdahale alanları ve biçimleri üzerine yeni kararlar alınacak. Doğu Avrupa ve Asya-Pasifik, yeni dönemde yoğunlaşılacak bölgeler olmaya devam edecek.

Özellikle kayda değer bir gündem maddesi ise, uzay, siber uzay ve yapay zekâ konusunda örgütün atacağı adımlarla ilgili olacak. Uzay, bir savaş alanı olarak tanımlanacak.

Öte yandan Türkiye, bir süredir emperyalizmin iç çelişkileri üzerinden dış politika oluşturmaya çabalıyor ve NATO da bu çabanın önemli bir alanı konumunda. Ancak şu ana kadar sergilenenler, bu politikanın samimiyetten uzak olduğunu ve hiçbir şekilde antiemperyalist olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Gerçek bir antiemperyalist politika, öncelikle NATO'dan çıkılmasını gerektiriyor.

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