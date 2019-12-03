Trump'tan Macron'a 'NATO'nun beyin ölümü' yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamasına 'nahoş ve aşağılayıcı' diyerek tepki gösterdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan NATO Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü yaşadığına' ilişkin ifadelerine tepki gösteren Trump, "Bence NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı ve çok, çok nahoş. NATO büyük bir amaca hizmet ediyor. Macron ile iyi bir ilişkim var ama bazen söylememesi gereken şeyleri söylüyor" dedi.

NATO'ya en fazla ihtiyaç duyan ülkelerin başında Fransa'nın geldiğini savunan Trump, "Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" yorumunu yaptı.

'ERDOĞAN'LA İYİ ANLAŞIYORUM'

Basın toplantısında Türkiye'ye de değinen Trump, "Türkiye'yi sevdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştığını" söyledi.

Türkiye'nin IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakalanması operasyonunda çok yardımcı olduğunu anlatan Trump, "Suriye'deki operasyonu sonrası NATO üyesi olarak kalmalı mı?" sorusuna ise bunun üyeler arasında tartışılacak bir mesele olduğunu söyledi.