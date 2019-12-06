Savunma Bakanı Akar: Yalnız bırakıldık

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO’da mutabakatın sağlanamadığını belirterek 'terörle mücadele konusunda yalnız bırakıldık' dedi.

NATO’nun kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla Londra’da düzenlenen zirveye ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “NATO’da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadele konusunda yalnız bırakıldık” dedi.

Akar, "NATO’da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadele konusunda yalnız bırakıldık. Attığımız adımların NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı gibi gösterilmesi mantık dışı. Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız” dedi.

