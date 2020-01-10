Irak Başbakanı'ndan ABD'ye askerlerini ülkeden çekmesi için çağrı

Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu askerlerini ülkeden çekmesi için bir mekanizma oluşturmakla görevli bir heyeti Irak'a göndermeye çağırdı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için bir mekanizma oluşturmak üzere Irak'a bir heyet göndermesini istedi.

Irak Başbakanlık ofisinden bugün yapılan açıklamaya göre, Pompeo'nun talebi üzerine dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Abdülmehdi Irak'taki ABD askerlerinin çekilmesine dair mekanizmayı oluşturmakla görevlendirilecek bir heyetin Irak'a gelmesini istedi.

Görüşmede Abdülmehdi'nin Irak'ın egemenliğine karşı tüm ihlalleri reddettiğini vurguladığı belirtildi. Abdülmehdi'nin ABD'nin Irak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye düzenlediği saldırıyı ve İran'ın Irak'taki ABD üssüne yönelik saldırısını egemenlik ihlali olarak tanımladığı ifade edildi.

Irak Meclisi Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından toplanarak ülkedeki yabancı askerlerin çıkarılmaları için hükümete çağrı yapan kararı kabul etmişti.

