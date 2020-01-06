ABD Irak'tan çekileceği iddiasını yalanladı

ABD ordusunun Irak'tan çıkmaya hazırlandığı konusunda Iraklı yetkilileri resmi bir mektupla bilgilendirdiği iddiası gündeme geldi. ABD Savunma Bakanı Esper Irak'tan çekilmeyi planlamadıklarını söyledi.

AFP ve Reuters haber ajansları, ABD ordusunun ülkeden çıkmaya hazırlandığı konusunda Iraklı yetkilileri mektupla bilgilendirdiği iddiasını gündeme getirdi.

AFP’nin haberine göre ABD ordusunun Irak'taki Görev Gücü komutanı William Seely, Irak’ın ortak operasyon komutanlığına gönderdiği mektupta, ABD askerlerinin “önümüzdeki gün ve haftalarda boyunca müteakip harekete hazırlanmak üzere yeniden konumlandırılacağı”nı bildirdi. Mektupta "Ülkeden çıkmamız talimatını verme konusundaki egemen kararınıza saygı duyuyoruz" denildiği iddia edildi.

ABD SAVUNMA BAKANI YALANLADI

ABD Savunma Bakanı Mark Esper iddiayı yalanladı. Sözkonusu haberlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Esper "Irak'tan çekilmek gibi herhangi bir karar yoktur" dedi.

Irak Meclisi dün yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması kararı almıştı.



MEKTUP 'SEHVEN' YOLLANMIŞ

ABD Genel Kurmay Başkanı Mark Milley, bahsi geçen mektubun koordinasyon amacıyla gönderilen bir taslak mektup olduğunu söyledi. Mektubun bir 'hata' sonucu servis edildiği belirtildi.