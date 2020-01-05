Irak’ta ABD askerlerini ülkeden çıkarma teklifi kabul edildi

Irak’ta meclis olağanüstü toplantı düzenlerken Başbakan Adil Abdül Mehdi, parlamentoyu acil tedbirler almaya ve ülkedeki yabancı birliklerin varlığını mümkün olan en kısa sürede sona erdirmeye çağırdı. Irak’ta parlamentoda bu teklif kabul edildi.

Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi, bugün Irak parlamentosunun yapılacak özel oturumunda acil tedbirler almaya ve ülkedeki ABD birliklerinin varlığını en kısa sürede sona erdirmeye çağırdı.

Mehdi, “Karşılaşabileceğimiz iç ve dış zorluklara rağmen, Irak için prensipte ve pratikte en iyisi olmaya devam ediyor” dedi.

Parlamento'da ABD askerlerinin ülkedeki varlığını sona erdirme önerisi ABD liderliğindeki “IŞİD karşıtı” koalisyondan yardım talebinin iptali kabul edildi.

Suriye menşeli SANA'nın aktardığına göre Parlamento'dan ayrıca yabancı kuvvetlerin Irak hava sahasını kullanmasını yasaklayan teklifi de kabul etti.

IRAK BAŞKANANI, ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÜN SÜLEYMANİY'LE GÖRÜŞECEKMİŞ

Başbakan Mehdi, İranlı General Kasım Süleymani ve Iraklı Haşbi Şabi milis komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesini “siyasi suikast” olarak nitelendirdi. Mehdi, Süleymani’yle öldürüldüğü sabah görüşmeyi planladıklarını söyledi.

Abdülmehdi, Süleymani’nin öldürüldüğü sırada üzerinde, Suudi Arabistan’a iletilmek üzere İran tarafından yazılmış bir mektubu taşıdığını iddia etti.

Buna göre İran, Suudi Arabistan’la gerilimi düşürmek adına Irak’ın daha önce kendilerine ilettiği bir mesaja yanıt yazmıştı.

Başbakan ayrıca Irak Hükümeti'nin 31 Aralık'ta Bağdat'taki ABD büyükelçiliği önündeki olaylara meşruiyet vermediğini de söyledi.

‘MÜHENDİS EYLEMLERİN İSTİSMARINI ÖNLEDİ’

Başbakan, Mehdi El-Mühendis'in ABD Büyükelçiliği önünde milisleri kontrol etmede ve eylemin “istismar edilmesini” önlemede büyük rol oynadığını söyledi.

Irak Başbakanı ayrıca İsrail'in 2019'da Irak’ta milis mühimmat depolarına yönelik bazı saldırıların arkasında olduğunu söyledi.

Irak parlamentosu olağanüstü oturumuna Pazar günü başladı ve milletvekilleri özel oturumu hükümetin Washington'dan ABD birliklerini ülkeden çekmesini talep eden öneri geçti.