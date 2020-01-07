Irak Başbakanı: ABD ordusundan çekilmeye dair mektup aldık

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ABD ordusundan Irak’tan çekileceğine dair mektup aldıklarını ancak mektubun İngilizce ve Arapça versiyonlarının aynı olmadığını, bu konuda açıklama talep ettiklerini söyledi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi "ABD ordusundan Irak'tan çekileceğine dair bir mektup aldık" dedi.

Abdülmehdi mektubun Arapça ve İngilizce versiyonlarının aynı olmadığını, konuyla ilgili açıklama talep ettiklerini belirtti.

Dün AFP ve Reuters haber ajansları, ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanının Irak hükümetine bir mektup yazarak, Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine Irak'tan çekileceklerini bildirdiğini iddia etmişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise haberleri yalanlayarak Irak’tan çekilme planlarının olmadığını açıklamıştı.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de mektubun koordinasyon amacıyla gönderilen "taslak" bir mektup olduğunu ve "yanlışlıkla" servis edildiğini söylemişti.

