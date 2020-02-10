Faşizme karşı mücadelenin 87. yılında anma

Almanya Komünist Partisi'nin 1933'te yükselmekte olan faşizme karşı aldığı mücadele kararı Berlin'de anıldı. Etkinliğe Türkiye Komünist Partisi de katıldı.

9 Şubat 1933 yılında KPD (Almanya Komünist Partisi) Merkez Komitesi’nin yükselmekte olan faşizme karşı topyekün mücadele kararı almasının 87. yılı, Berlin’de anıldı. Türkiye Komünist Partisi'nin de katıldığı anma, kararın alındığı Ziegenhals Sporthaus binasının önünde gerçekleşti.

Ernst Thalmann Dostları Derneği’nin açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, DKP (Alman Komünist Partisi) Brandenburg örgütü ve SDAJ (Alman Sosyalist İşçi Gençliği) Berlin örgütü de söz aldılar.

DKP sözcüsü, faşizm ile kapitalizm arasındaki ilişkinin bilerek gözardı edildiğini, faşizmin kapitalizmin yüzlerinden biri olduğunu vurguladığı konuşmasını, Almanya’nın NATO’dan acilen çıkmasını gerektiğini ve NATO askerlerinin Almanya’yı terk etmesini gerektiğini söyleyerek bitirdi.

SDAJ Berlin sorumlusu, geçtiğimiz aylarda Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği "Avrupa’nın geleceği için Avrupa’nın hafızası" adlı anti-komünist kararı eleştirdi ve 9 Şubat 1933 günü yapılan bu toplantının faşizm ile sosyalizmi eşitlemeye çalışan anti-komünistlerin tarihi nasıl çarpıttıklarının somut bir delili olduğunu aktardı.

ALMANYA'DA KOMÜNİSTLERİN BASTIRILMASI

Hitler’in, dönemin cumhurbaşkanı Hindenburg tarafından şansölye ilan edilmesinden hemen sonra KPD Almanya genelinde grev çağrısı yapmış, 9 Şubat’ta gerçekleştirdiği toplantıda faşizme karşı mücadele kararını almış ve 15 Şubat’ta Stuttgart’ta radyo tellerini keserek Hitler’in radyo konuşmasını sabote etmeye çalışmışlardı.

Komünistlerin başlattığı mücadele karşısında, 27 Şubat 1933 yılında kötü şöhretli Reichstag yangını gerçekleşmişti. Faşistlerin Reichstag yangınını kullanarak başlattığı komünist avı çerçevesinde KPD yöneticileri tutuklanmış, birkaç hafta içerisinde KPD genel sekreteri Ernst Thalmann başta olmak üzere 7500 komünist tutuklanmıştı. Buna rağmen Mart ayında gerçekleşen genel seçimde KPD yüzde 12’nin üzerinde oy almış ve faşistler seçimi iptal etmek zorunda kalmıştı.