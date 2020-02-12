ABD Akar, Soylu ve Dönmez'e yönelik yaptırımları kaldırdı

ABD, Ekim ayında Suriye'ye düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle üç bakan hakkında uyguladığı yaptırımları kaldırdı.

ABD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik "Barış Pınarı Harekatı" nedeniyle 15 Ekim 2019'da uyguladığı yaptırımları kaldırdı. ABD'nin bu kararı Washington'un Türkiye'ye İdlib'de verdiği desteğin ardından geldi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın “Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi” (OFAC) geçen Ekim ayında yaptırım listesine aldığı Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu listeden çıkardı. Buna göre Dönmez, Soylu ve Akar ABD'li şirket ve kişilerle ticari ilişkide bulunabilecek.

ABD Hazine Bakanlığı, Ekim 2019'da Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i yaptırım listesine aldığı açıklamıştı. Akar, Soylu ve Dönmez'in ABD'de varlıkları dondurulmuş ve bu bakanlarla ABD'nin ya da ABD ile bağlantılı kurum ve kişilerin işlem yapmasına yasak getirilmişti.

Yaptırım kararında ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in "ABD Türk hükümetini Türk güçlerinin şiddeti tırmandırmasından, masum sivilleri tehlikeye atmasından ve bölgeyi istikrarsızlaştırmasından sorumlu tutuyor" açıklamasına yer verilmişti.

