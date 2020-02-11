Pompeo: Jeffrey'i Ankara'ya atılacak adımları koordine etmek için gönderdim

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İdlib'le ilgili yaptığı açıklamada Rusya ve Suriye'yi suçlayarak 'Jim Jeffrey'i Ankara'ya saldırılara karşılık olarak atılacak adımları koordine etmek üzere gönderdim' dedi. ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey yarın Ankara'ya gelecek. Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada İdlib'le ilgili atılacak adımları yarın açıklayacağını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'le ilgili yaptığı açıklamada Suriye ve Rusya'yı suçladı, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i atılacak adımları koordine etmek üzere Ankara'ya gönderdiğini söyledi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Pompeo "İdlib'de dünkü saldırıda ölen askerlerin ailelerine başsağlığı dilerim. Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalı. Jim Jeffrey'i bu istikrarsızlaştırıcı saldırıya karşılık vermek üzere atılacak adımları koordine etmek için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dedi.

My condolences to the families of the soldiers killed in yesterday's attack in Idlib. The ongoing assaults by the Assad regime and Russia must stop. I've sent Jim Jeffrey to Ankara to coordinate steps to respond to this destabilizing attack. We stand by our NATO Ally #Turkey. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 11, 2020

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Bizim Mehmet'imize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler. Bu detayları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım" demişti.

Jeffrey'in yarın Ankara'da temaslarda bulunması bekleniyor.

