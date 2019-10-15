ABD'den Süleyman Soylu, Hulusi Akar ve Fatih Dönmez'e yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı Türkiye'ye yaptırım kararını açıkladı. Kararda iki bakanlık ve üç bakan yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığı Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri harekat nedeniyle yaptırım kararını açıkladı.

Buna göre ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı “Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi” (OFAC), Türkiye'nin iki bakanlığını ve üç bakanını yaptırım listesine aldı.

ABD'nin Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i yaptırım listesine aldığı açıklandı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu bakanlık ve yetkililerin belirlenmesi Türk hükümetinin bölgenin barış, güvenlik ve istikrarını daha da bozan eylemlerinin bir sonucudur. Gerektiğinde Türkiye Hükümeti yetkililerine ve kurumlarına ek yaptırımlar uygulamaya hazırız" denildi.

Kararda ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in "ABD Türk hükümetini Türk güçlerinin şiddeti tırmandırmasından, masum sivilleri tehlikeye atmasından ve bölgeyi istikrarsızlaştırmasından sorumlu tutuyor" açıklamasına yer verildi.