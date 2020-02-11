James Jeffrey Ankara'da: 'Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz'

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İdlib konusunda görüşmek için Ankara'ya geldi. Havalimanında gazetecilere konuşan Jeffrey 'İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri, tehditle karşı karşıya ve bu tehdit, Rusya ve Esad hükümetinden geliyor' dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada Jeffrey "Bugün İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri, tehditle karşı karşıya ve bu tehdit, Rusya ve Esad hükümetinden geliyor. Sahada şehidiniz var, başınız sağ olsun" dedi.

Jeffrey "Biz bugün Ankara’ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz” diye konuştu.

Jeffrey'e eşlik eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ın Başdanışmanı Rich Outzen ise “Şam rejiminin saldırılarını ABD olarak şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içinde bulunmak istiyoruz. Bu sebeple Türk müttefiklerimizle yakın irtibat içinde olacağız” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün yaptığı açıklamada Jeffrey'i İdlib'le ilgili adımları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdiğini belirterek "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" demişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada İdlib'le ilgili atılacak adımları yarın detaylı bir şekilde açıklayacağını söylemişti.

