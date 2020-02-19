Türkiye'nin BM Temsilcisi: Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, İdlib'de 'tehlike teşkil eden hedefleri vuracağız' açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, İdlib'e ilişkin açıklamada bulundu.

Sinirlioğlu "Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir" dedi.

AA'nın iddiasına göre ise, ABD, İngiltere ve Almanya'dan Suriye'ye "Türk gözlem noktalarına saldırılara son ver çağrısı" geldi.

SURİYE TEMSİLCİSİYLE TARTIŞTI

Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) yaptığı konuşmada Suriye büyükelçi ile tartıştı.

Sinirlioğlu, “Türkiye, Esat rejimi altındakinden daha fazla Suriyeliye sahip. Bu şahsın Suriye adına burada konuşma hakkı olmamalı” dedi.

Suriye temsilcisi de buna yanıt olarak "Erdoğan'ın katil olduğunu, Suriye'nin zenginliklerini çaldığını" söyledi.