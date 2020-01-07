Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı

Pegasus Havayolları'nın Sharjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı.
Saat 09.05'te Toprak alanda duran uçağın yolcuları slide olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.
Alınan ilk bilgiye göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı.
Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti yarım saatliğine kapatıldı. Kurtarma ve temizlik çalışmalarının ardından pist tekrar açılacak.