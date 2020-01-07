Pegasus çilesi her yere yayıldı: Biletler iptal edildi, yolcular ortada kaldı

İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle uçakla seyahat edenler zor anlar yaşıyor.
Pegasus Havayolları'nın Sharjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında kayarak pistten çıkmasıyla 20.00'a kadar olan uçuşlar iptal edilmişti.
İptal edilen uçuşlar nedeniyle yurt dışından ülkeye giriş yapmak isteyenler de mağdur oldu.
Pegasus Havayolları'na ait PC1072 sefer sayılı Kopenhag-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçak seferinin iptal edildiği duyurdu.
soL'un görüştüğü bir yolcu, vizesinin dolduğunu, seferin iptal edilmesinin ardından kendisine yeni bir uçuş temin edilmediğini aktardı.
Yaşananlara tepki gösteren yolcu, kendi imkanlarıyla yeni bir bilet aldığını ve büyük sıkıntı yaşandığını aktardı.