Pegasus çilesi her yere yayıldı: Biletler iptal edildi, yolcular ortada kaldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle dış hat seferlerinde de büyük aksamalar yaşanıyor. soL'a ulaşan bir yolcu Pegasus Havayolları'na ait Kopenhag-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağa bileti olduğunu ancak uçuşun son anda iptal edildiğini, kendilerine yeni bir uçuşun ise temin edilmediğini anlattı. Vizesi de biten yolcu yaşananlara tepki gösterdi.

soL - Haber Merkezi