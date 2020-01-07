Pegasus çilesi her yere yayıldı: Biletler iptal edildi, yolcular ortada kaldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle dış hat seferlerinde de büyük aksamalar yaşanıyor. soL'a ulaşan bir yolcu Pegasus Havayolları'na ait Kopenhag-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağa bileti olduğunu ancak uçuşun son anda iptal edildiğini, kendilerine yeni bir uçuşun ise temin edilmediğini anlattı. Vizesi de biten yolcu yaşananlara tepki gösterdi.
soL - Haber Merkezi
Salı, 07 Ocak 2020 13:43

İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle uçakla seyahat edenler zor anlar yaşıyor.

Pegasus Havayolları'nın Sharjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında kayarak pistten çıkmasıyla 20.00'a kadar olan uçuşlar iptal edilmişti.

İptal edilen uçuşlar nedeniyle yurt dışından ülkeye giriş yapmak isteyenler de mağdur oldu.

Pegasus Havayolları'na ait PC1072 sefer sayılı Kopenhag-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçak seferinin iptal edildiği duyurdu.

soL'un görüştüğü bir yolcu, vizesinin dolduğunu, seferin iptal edilmesinin ardından kendisine yeni bir uçuş temin edilmediğini aktardı.

Yaşananlara tepki gösteren yolcu, kendi imkanlarıyla yeni bir bilet aldığını ve büyük sıkıntı yaşandığını aktardı.