Rus Senatör: İdlib Türkiye'nin sayesinde teröristlerin kalesi oldu

Rus Senatör Cabbarov, TSK'nın eylemleri yüzünden İdlib'in teröristlerin kalesi haline geldiğini söyledi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabbarov, İdlib'de yaşanan son gelişmelere ilişkin Sputnik'e açıklamada bulundu.

Cabbarov, "Suriye'deki teröristlerin kalesi İdlib oldu ve bu, büyük ölçüde Türkiye’nin terörle mücadelede üzerine aldığı yükümlülükleri yerine getirmemesi sayesinde oldu. Yani bu, onların (teröristleri) koruğu anlamına geliyor" dedi.

Cabbarov, sadece Suriye'de değil tüm bölgede tehdit kaynağı olan bu tür eylemlere son verilmesi gerektiğini söyledi.