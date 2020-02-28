Rus heyetiyle İdlib görüşmelerinin üçüncü turu sona erdi

Türkiye ile Rusya heyetleri arasında Ankara'da düzenlenen İdlib konulu bugünkü toplantı sona erdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerin üçüncü gününde Dışişleri Bakanlığı'nda tekrar bir araya geldi.

16.00'da başlayan görüşme 17.45 civarında tamamlandı. 1 saat 45 dakika sürdü. 3 günlük görüşme takvimi boyunca en kısa süren görüşme oldu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Bugünkü görüşme Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildi. Türk heyeti, Rus tarafına derhal sürdürülebilir ateşkes, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğini vurguladı'' dedi.