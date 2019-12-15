Okul penceresinden düşen öğrenci yaşamını yitirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, özel bir okulda okuyan 8’inci sınıf öğrencisi Ayşegül Çelik, okulun 3’üncü kat penceresinden düştü.
Durumu fark eden öğretmenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Çelik, önce özel hastaneye, ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
İç organları zarar gören, ayak ve kalçasında kırıklar olduğu belirlenen 13 yaşındaki Çelik’in hastanede 2 kez duran kalbi, doktorların müdahalesiyle çalıştırıldı.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ayşegül Çelik, gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.