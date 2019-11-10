Milyonlar harcayan Helal Akreditasyon Kurumu'na tek bir başvuru gelmedi

Helal Akreditasyon Kurumu’nun hiç akreditasyon yapmadığı halde iki yılda 8,8 milyon lira harcadığı ortaya çıktı. 2018 yılından bu yana bir tek başvuru dahi gelmeyen kurumun bütçesinin de yüzde 8,1 artırılmasına karar verildi.

Türkiye'de helal sertifikası verme konusunda yetkiye sahip tek kurum olan Helal Akreditasyon Kurumu'na (HAK), kurulduğu 2018 yılından bu yana bir tek başvuru dahi gelmediği ortaya çıktı. Buna rağmen kurumun şimdiye kadar milyonlarca lira harcadığı belirtildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefet milletvekilleri, 2 yıldır hiçbir hizmet sunmayan HAK'ın 2020 yılı bütçesinin yüzde 8,1 artırılarak 4 milyon 191 bin liraya yükseltildiğini belirtti.

'APAR TOPAR KURULDU'

2018 yılında kurulduktan sonra 5 yönetim kurulu üyesi atanıp 4 daire başkanı ile 50 kişilik personel alınan HAK'a, 1007 metrekarelik de hizmet binası tahsis edilmişti. Bugüne kadar herhangi bir akreditasyon faaliyeti gerçekleştirmeyen kurum hakkında komisyonda söz alan CHP'li Mehmet Bekaroğlu, kurumun büyük reklamlarla apar topar kurulduğunu belirterek, “Bu kurum niye kuruldu? Reklam olsun diye mi, istismar olsun diye mi?” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan'a, “Bu kurum bugüne kadar sahiden ne yapmış?” diye soran HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz de kurumun faaliyetlerini merak edip baktığında hiçbir işe rastlamadığını söyleyerek, “Kurumda çalışanlar maaşlarını almış, masalar sandalyeler alınmış. Peki ne yapılmış? Bir yıl oturmuşlar” diye konuştu.

'İLK BELGE TSE'YE VERİLECEK'

Habere göre eleştirileri yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan ise HAK'ın sertifika veren değil, "sertifikaları veren kurumları akredite eden" bir kurum olduğunu dile getirerek, bugüne kadar geçen sürede personeli sertifika eğitimlerinden geçirdiklerini söyledi.

HAK'ın 16 Ekim 2019 itibarıyla artık akreditasyonları verebilir hale geldiğini öne süren Pekcan, ilk olarak Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) verdiği helal belgelerini akredite edeceklerini de belirtti.