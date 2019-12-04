Kayyumdan Mardin'de su zammı

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyum, suya zam yaptı. 1 Ocak 2020 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasında meskenlerde kullanılan suyun metreküpü KDV hariç 4,75 TL olurken, 1 Mayıs 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki su fiyatı ise KDV hariç 6,25 TL olarak belirlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 19 Ağustos’ta yeniden kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman, suya zam yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, metreküpü 1 TL, atık su bedeli de 1 TL olmak üzere KDV hariç 2 TL’ye tüketilen suyun bedeli 6,25 TL’ye çıktı.

MARSU Genel Kurulu’nda alınan kararlara göre, 1 Ocak 2020 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki su ücreti KDV hariç 4,75 TL olarak belirlendi. 1 Mayıs 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki su fiyatı ise, KDV hariç 6,25 TL olarak belirlendi.



SAYAÇ OKUMA TAŞERONA VERİLDİ



Daha önce MARSU tarafından yapılan sayaç okumasının da özelleştirildiği belirtildi. MARSU’nun ihalesini 48 milyon TL’nin üzerinde bir fiyat ile en yüksek teklifi veren Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent AŞ aldı. Belediye iştiraki olan Kent AŞ ise sayaç okuma işini daha düşük bir bedelle taşeron bir firmaya devretti.

Habere göre, MARSU ilk kayyum döneminde de 620 milyon TL borçlandırılmıştı.