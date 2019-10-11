Harekatta bir asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyine düzenlenen harekatta bir askerin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen "Barış Pınarı Harekatı"nda YPG'lilerle yaşanan çatışmada bir askerin yaşamını yitirdiği, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde henüz yayımlanmayan açıklaması AA tarafından duyuruldu. Buna göre Bakanlığın açıklamasında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ankara Mamak'ta yaşayan hemşehrimiz Ahmet Topçu'nun şehit düştüğü haberini üzüntüyle öğrendik. Kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" demişti.

