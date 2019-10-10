SANA: Bugün Resul Ayn ve Kamışlı'da en az 6 sivil yaşamını yitirdi

Suriye Devlet Haber Ajansı Türkiye’nin başlattığı saldırının ikinci gününde Resul Ayn’da en az 6 sivilin yaşamını yitirdiğini 9 sivilin yaralandığını duyurdu. Ajans dün de Resul Ayn’da 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20 sivilin yaralandığını bildirmişti.

Suriye devlet haber ajansı SANA, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı harekatta Haseke’ye bağlı Resul Ayn ve Kamışlı yakınlarındaki bir köyde en az 14 sivilin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda sivilin yaralandığını duyurdu.

SANA muhabirinin aktardığına göre Haseke’ye bağlı Resul Ayn’da bugün 5 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı. Kamışlı yakınlarında da 1 çocuk yaşamını yitirdi. SANA dün de bölge topçu ateşi ve hava saldırıların 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20 sivilin yaralandığını duyurmuştu.

SANA Haseke muhabirinin aktardığına göre TSK bugün Haseke’de Resul Ayn ve Kamışlı’yı ve Rakka’da Ayn İsa’yı topçu ateşine tuttu ve bölgeye hava saldırıları düzenledi.

Öte yandan haberde TSK tarafından Rakka ile Tel Abyad arasındaki yola düzenlenen saldırıda da yaralanan siviller olduğu belirtildi.