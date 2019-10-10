Urfa ve Mardin'de 9 aylık bir bebek dahil 7 kişi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Valiliği, SDG kontrolündeki bölgelerden atılan havan mermileri nedeniyle 9 aylık Suriye uyruklu bir bebeğin, 11 yaşındaki Elif Terim adlı çocuğun ve Akçakale'de görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş'in yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin de yaralandığını açıkladı. Nusaybin'de ise 4 kişi atılan havan mermileri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa Valiliği, SDG kontrolündeki bölgelerden atılan havan mermileri nedeniyle biri bebek iki kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

"09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar, Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş ve sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 11 yaşındaki Elif Terim adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınıştır."

NUSAYBİN'DE 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 farklı noktaya SDG kontrolündeki bölgelerden atılan havan topu düştü. Yerel kaynaklara göre, Nusaybin'de 4 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar Nusaybin'de TOKİ alanında yaşamını yitirenlerin İdil nüfusuna kayıtlı Fatima Yıldız (47), Leyla Yıldız (16), Emine Yıldız (12) olduğunu aktardı. Henüz kimliği bilinmeyen bir kişinin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Mardin Valiliği ise Nusaybin'de 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin yaralandığını açıkladı.