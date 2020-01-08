Erdoğan ve Putin TürkAkım açılış töreninde bir araya geldi

TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreninde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında 'engellemelere rağmen' işbirliğinin geliştiğini söyledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada İran ile ABD arasındaki gerilime ilişkin 'Tüm taraflarla konuşabilen bir ülke olarak diplomasi trafiğimizi çok yönlü bir şekilde devam ettireceğiz' dedi. Putin ile Erdoğan tören öncesinde yaklaşık 2 saatlik basına kapalı bir görüşme yaptı.

Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni başladı.

Törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.

TÖREN ÖNCESİ BASINA KAPALI GÖRÜŞTÜLER

Açılış töreni öncesinde Erdoğan ile Putin Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak 1 saat 35 dakikalık bir görüşme yaptı. Görüşmede Erdoğan'ın Putin'e "Türkiye Libya Mutabakatı" kitabını hediye ettiği öğrenildi.

İki liderin görüşmesinde ABD-İran gerilim ile Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.

Öte yandan program öncesinde Haliç Kongre Merkezi’nde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar ve programı izlemeyen gelen basın mensupları aranarak tören alanına alındı.

Görüşmenin ardından TürkAkım açılışı töreni başladı.

PUTİN: İŞBİRLİĞİMİZ ENGELLEMELERE RAĞMEN GELİŞİYOR

Erdoğan ile görüşmesine dair bir açıklama yapmayan Putin, iki ülke arasındaki işbirliğinin "engellemelere rağmen" geliştiğini söyledi.

Putin'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- "Bu ortak projenin gerçekleştirilmesi, Karadeniz’in dibinde gaz boru hattının döşenmesiyle işbirliği adım adım gelişiyor."

- "Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor."

- "Sadece geçen sene Türk ortaklarımız 24 milyar metreküp gaz aldılar. Şimdi ise yeni bir güzergahtan, TürkAkım’dan gelecek."

- "Denizin dibinden iki paralel hat döşendi. Her biri 16 milyar metreküplük kapasiteye sahip. Derinliği iki kilometreyi aşıyor, bu gerçekten hiç de kolay olmayan bir çalışma."

- "İlk hattan gelecek olan doğal gaz Batı Sibirya yataklarından geliyor. İkinci hattan gelecek olan doğalgaz Türkiye üzerinden Balkanlar'a, Bulgaristan’a ve Yunanistan’a sevk edilecek. Rus doğal gazının Avrupa’ya sevk edilmesi sadece Türkiye için değil birçok güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu etki edecek. Avrupa gaz piyasasının güvencesini sağlayacak."

- "Zor günler yaşıyoruz. Ne yazık ki bulunduğumuz bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya bambaşka örnekler sunuyor. Eminim yeni başarılara imza atacağız."

ERDOĞAN'DAN 'AKILLI YOL ARKADAŞI' AÇIKLAMASI

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- "TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi nitelikte bir projedir."

- "Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğalgazın 15,75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Böylece 15 milyon hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacını da karşılamış olacağız."

- "Hedefimiz ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmektir. Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim peşinde değiliz asla da olmadık."

- "Doğu Akdeniz’de süren hidrokarbon arama faaliyetlerimizin tek amacı ülkemizin ve KKTC’nin menfaatlerini korumaktır. Doğu Akdeniz'de ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin ekonomik, diplomatik, politik bakımdan hayata geçme şansı yoktur."

- "İki ülke arasındaki münasebetler 500 yıla ulaşıyor. İstiklal harbinde Rus dostlarımızdan gördüğümüz desteği unutmak mümkün değildir. Soğuk savaş döneminde komşuluk hukukunun bozulmasına müsade etmemişlerdir. Sayın Putin'in güçlü iradesiyle ilişkilerimizde çok farklı ivme yakaladık."

- "Akkuyu’da da ciddi bir aşamaya geldik. İnşallah bu projeyi de planladığımız takvime uygun bir şekilde tamamlayacağız."

- "Sahip olduğumuz potansiyeli harekete geçirdiğimizde ortaya çıkacak katma değerden tüm bölgenin istifade edeceğine inanıyoruz. Tıpkı bir Rus atasözünde ifade edildiği gibi “Akıllı yol arkadaşı yolun yarısı demektir."

- "Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Türkiye olarak ne Irak’ın ne Suriye’nin ne Lübnan’ın ne deniz yoluyla enerji ticaretinin yüzde 30’undan fazlasının yapıldığı körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz."

- "Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte de diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz."

- "Vekalet savaşlarının bedelini maalesef Irak’tan Suriye’ye kadar milyonlarca masum kardeşimiz ödedi."

- "Tüm taraflarla konuşabilen bir ülke olarak diplomasi trafiğimizi çok yönlü bir şekilde devam ettireceğiz. Bu süreçte Rusya Federasyonu ve değerli dostum sayın Putin ile de sürekli diyalog ve istişare halinde olacağız. Rus dostlarımızın da katkısıyla inşallah bu sıkıntılı süreci suhuletle atlatacağımıza inanıyorum."

Açılış konuşmalarının ardından Putin ve Erdoğan tarafından hattı faaliyete geçirecek sembolik vana açıldı. Törene Putin'in yanısıra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da katıldı.