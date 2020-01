Putin’in uçağı İstanbul’a inerken ABD’den dikkat çeken mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmesi ve Emevi Camisi’ne ziyaretinin ardından İstanbul’a geldi.

Yarın TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törene katılacak olan Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na indi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Putin'in tören öncesinde görüşmesi bekleniyor.

ABD'DEN İDLİB MESAJI

Putin’i taşıyan uçağın İstanbul’a indiği sıralarda ABD’nin kapattığı ancak sosyal medyada faaliyet gösteren Suriye Büyükelçiliği’nden dikkat çeken bir mesaj yayımlandı.

Mesajda “Başkan Trump’ın 26 Aralık'ta söylediği gibi Rusya, Suriye ve İran İdlib’de katliam yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin bu haksız şiddeti durdurma çabalarını destekliyoruz. Putin, şiddeti derhal sona erdirmek için 8 Ocak'taki toplantısında Erdoğan'ı dinlemeli! ABD izliyor” denildi.

Öte yandan bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter hesabından İdlib’deki cihatçıların İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından baklava dağıttıkları görüntüleri paylaştı.

After years of suffering under Soleimani’s brutality, Syrians are finally free to celebrate his demise thanks to @realDonaldTrump’s decisive action. Syrian streets are ringing with shouts of “Soleimani’s gone” and filled with festive sweets. https://t.co/9N3drsWGza https://t.co/aU4tzU2jWh

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 7, 2020