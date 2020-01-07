Putin’in uçağı İstanbul’a inerken ABD’den dikkat çeken mesaj

Rusya Devlet Başkanı Putin’in uçağı İstanbul’a indi. Aynı saatlerde ABD’nin sosyal medyada faaliyet gösteren 'Suriye Büyükelçiliği’nden İdlib'le ilgili yapılan paylaşımda ‘Putin Erdoğan’ı dinlemeli’ ifadesine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmesi ve Emevi Camisi’ne ziyaretinin ardından İstanbul’a geldi.

Yarın TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törene katılacak olan Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na indi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Putin'in tören öncesinde görüşmesi bekleniyor.

ABD'DEN İDLİB MESAJI

Putin’i taşıyan uçağın İstanbul’a indiği sıralarda ABD’nin kapattığı ancak sosyal medyada faaliyet gösteren Suriye Büyükelçiliği’nden dikkat çeken bir mesaj yayımlandı.

Mesajda “Başkan Trump’ın 26 Aralık'ta söylediği gibi Rusya, Suriye ve İran İdlib’de katliam yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin bu haksız şiddeti durdurma çabalarını destekliyoruz. Putin, şiddeti derhal sona erdirmek için 8 Ocak'taki toplantısında Erdoğan'ı dinlemeli! ABD izliyor” denildi.

كما قال الرئيس ترامب في الـ26 من ديسمبر الماضي، تواصل روسيا وسوريا وإيران إرتكاب المجازر في محافظة #إدلب.

إننا ندعم جهود تركيا لوقف هذا العنف الغير مبرر. ويتعين على بوتين أن يستمع إلى أردوغان في إجتماعهما يوم 8 يناير الجاري لإنهاء العنف فوراً! الولايات المتحدة تراقب. #سوريا — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) January 7, 2020

Öte yandan bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter hesabından İdlib’deki cihatçıların İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından baklava dağıttıkları görüntüleri paylaştı.