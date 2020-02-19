Büyükada Davası başladı: Kararın açıklanması bekleniyor

Kamuoyunda 'Büyükada Davası' olarak bilinen davanın bugünkü duruşması İstanbul Çağlayan'daki 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Davada kararın açıklanması bekleniyor.

Büyükada Davası'nın bugünkü duruşması Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye başlandı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, davanın esasına ilişkin mütalaasını mahkemeye sunan Cumhuriyet Savcısı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı sanık Taner Kılıç'ın ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, diğer sanıklar Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu hakkında ise ''terör örgütüne (FETÖ, PKK-KCK ve DHKP-C) üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmalarını talep etmişti.





NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükada’da “insan hakları savunucularının korunması dijital güvenliği” konulu bir atölye çalışması için otelde buluşan isimler, 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

18 Temmuz’da İdil Eser (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü), Özlem Dalkıran (Yurttaşlık Derneği), Günal Kurşun (İnsan Hakları Gündemi Derneği), Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği), Ali Garawi (İsveç vatandaşı insan hakları eğitimcisi), Peter Steudtner (Almanya vatandaşı insan hakları eğitimcisi) “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” (TCK 220/6), “silahlı terör örgütüne üyelik” (314/2 ve 314/3) suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu), Nalan Erkem (Yurttaşlık Derneği) ise savcının itirazı üzerine 23 Temmuz’da tutuklandı. 25 Temmuz’da Nejat Taştan ve Şeyhmus Özbekli haftada iki gün adli kontrol şartıyla ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakılmıştı.

25 Ekim 2017’deki ilk duruşmada, Günal Kurşun, İlknur Üstün, İdil Eser, Nalan Erkem, Peter Steudtner, Özlem Dalkıran, Ali Garawi ve Veli Acu’nun tahliyesine karar verilmişti.

Taner Kılıç hakkında ise 15 Ağustos 2018 günü tahliye kararı verilmişti.