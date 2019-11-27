Büyükada davasında istenen cezalar belli oldu

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin açılan davada sanıklar hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın 'FETÖ üyesi' olduğu iddiasıyla 15 yıl hapsini istedi. Davanın sanıklarından Peter Frank Steudtner'in ise beraati talep edildi.

İstanbul Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, davanın esasına ilişkin mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı sanık Taner Kılıç'ın ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, diğer sanıklar Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu hakkında ise ''terör örgütüne (FETÖ, PKK-KCK ve DHKP-C) üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmalarını talep etti.

Sanıklar Peter Frank Steudtner, Ali Ghravi, İlknur Üstün, Nalan Ekrem ve Muhammed Şeyhmus Özbekli hakkında ise ''örgüte yardım etmek'' suçunu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi.

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammet Şeyhmus Özbekli, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Taner Kılıç ile Veli Acu, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Kılıç'ın Büyükada'daki toplantıyı organize ettiği ancak "FETÖ"nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınınca toplantıya katılamadığı öne sürülüyor.