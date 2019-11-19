Bahçeli’den EYT sorusuna yanıt

Uzun süredir ilk kez TBMM'ye gelen MHP lideri Bahçeli, EYT ile ilgili soruya yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçirdiği rahatsızlığın ardından bugün ilk kez TBMM’ye geldi.

Bahçeli partisinin grup toplantısı nedeniyle TBMM’de bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Meclis kulisinde bir araya geldi. Erdoğan ile Bahçeli’ye Binali Yıldırım da eşlik etti.

Bahçeli burada kendisine sorulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir soruya "Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur" yanıtını verdi.

