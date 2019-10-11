AKP’li Ünal, Nadira Kadirova hakkında ilk kez konuştu

AKP’li milletvekili Şirin Ünal Ankara’daki evinde çalışan Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümüyle ilgili TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Kadirova’nın psikolojsinin son aylarda bozuk olduğunu ileri süren Ünal ‘Biz onu gönderemeden o kendisini gönderdi’ dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, evinde çalışan Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova'nın silahla şüpheli ölümünden 15 gün sonra ilk kez konuştu.



Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre TBMM Genel Kurulunda yargı paketi ele alınırken HDP’liler Kadirova’nın ölümünü gündeme getirdiler. Bunun üzerine söz alan Ünal şunları söyledi:

“Maalesef iki hafta önce konutumuzda tatsız bir olay yaşandı. O kızcağız ocak ayından beri, 20 senedir MS hastası olan ve şu anda yatalak durumundaki eşime bakan 2 yardımcıdan biriydi. Son iki üç aydır psikolojik yapısındaki bozulmaları fark edince ikinci elemanı aldık, onu gönderemeden kendisini gönderdi, Allah rahmet eylesin. Olayın 5'inci dakikasında polisimiz, ambulansımız ve itfaiyemiz geldi. Biz, onlar gelene kadar beş dakika içerisinde, küçük kızımla beraber kendisini kilitleyip intihar ettiği odanın kapısını kırmaya çalıştık. Omzum hâlâ ağrıyor ama başarılı olamadık maalesef. 3-4 polisimiz oda kapısına yüklenip kapıyı açtılar, hemen sedyeye koyup hastaneye kaldırdılar.”



Ünal açıklamalarına şöyle devam etti:

“Yarım saat sonra Ankara Emniyet Müdürümüz, nöbetçi savcımız yanımızdaydı. Yatalak olan eşim dâhil, ikinci çalışan kızcağız dâhil gece yarısına kadar polislerimize ifadelerimizi verdik. Savcımıza 15 beş dakika süreyle olayı anlattım. Milletvekili dokunulmazlığını bir kenara bırakarak bu swap işlemini de bu kelimeyi yeni öğrendim, parmak izleri falan filan, işte, barut izi var mı falan, bunların tamamını verdim. Allah hiçbirimizin başına böyle tatsız bir olayı vermesin. Bazı çevreler, benim geçmişte Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve TBMM’de yaptığım çalışmalardan hoşnutsuz ve huzursuz. Bunu fırsata çevirip beni ve ailemi yerin dibine kadar soktular. Savcılığımızın soruşturması devam ediyor. Bana düşen her türlü görevi ne lazımsa yaparım.”

