Kadirova'nın kaçak çalıştırıldığı ortaya çıktı

AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova'nın, Ünal'ın evinde kaçak çalıştırıldığı ortaya çıktı.

AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova'nın, Ünal'ın evinde kaçak çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’in aktardığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Kadirova, AKP vekili Ünal’ın yanında sigortasız çalışıyordu.

Belgeye göre Göç İdaresi, Kadirova’nın Türkiye’de kalması için 'Kısa dönem turizm amaçlı' ikamet izni verdi.

KADİROVA'NIN ÖLÜMÜ ÖZBEKİSTAN MECLİSİ GÜNDEMİNDE

İki Özbekistan milletvekili, AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova'yı meclis gündemine taşıdı.

Resul Kosherbayev ve Bekzad Artikov adlı iki vekilin meclise sunduğu kararname talebinde “Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışında okuyan ve çalışan Özbekistan vatandaşlarını yeterince koruyamadığı ve yeni kararlar alınması gerektiği" belirtildi.